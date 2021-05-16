Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, "Pişman değilim" dedi
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Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, "Pişman değilim" dedi

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, "Pişman değilim" dedi Aksaray'da bir kişi, beraber yaşadığı kadını kendisini aldattığı iddiasıyla 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, "Pişman değilim" dedi

AKSARAY - Aksaray'da bir kişi, beraber yaşadığı kadını kendisini aldattığı iddiasıyla 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kısa sürede yakalanan şahıs, "Beni aldattı, pişman değilim" dedi.

Olay, Hasas Mahallesi 6601. Sokak'ta bir binanın 2. katındaki 3 numaralı dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olduğu Yeter Ç. ile kendisini dayısıyla aldattığı iddiasıyla tartışan Bayram Ç. tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yeter Ç.'yi darp etti. Hızını alamayan Bayram Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Yeter Ç.'yi vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Dairedeki çığlıkları duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Bu sırada olayla ilgili bilgiler alarak hemen şüpheli şahsın peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı evin yakınında kıskıvrak yakaladı. Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"İnsan namusu için yaşar, beni öz dayımla aldattı"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Bayram Ç., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada elleri kelepçeli acile götürülen Bayram Ç., basın mensuplarının "Neden bıçakladın?" sorusuna, "İbreti alem için. Pişman değilim. Aldattı beni öz dayımla. Ben de bir insanım, taş değilim. Beni tanımayan atasını tanımaz. Lanet olsun. 7 tane dil biliyorum. Ben dil bildiğim için susamam. Neden mi bıçakladım? Beni aldatıyordu. Ben taş değilim, bir insanım. Sabır, sabır, sabır. Herkeste beni iyi tanıyor. Bir insan ne için yaşar? Namusu için yaşar. Namusum için yaptım. Ben cinayet işleyecek adam da değilim. Herkes hakkını bulur. 7 tane dil biliyorum. Herkes beni tanıyor. Devletimizi, milletimizi seven adamım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi
Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, 'Pişman değilim' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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