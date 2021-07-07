Aldatıldığını iddia eden abla canlı yayında konuştu

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Adana'da yeğeni ile ablasının kocalarını ellerinden aldığı öne sürülen G.K.'ye ablası canlı yayında ateş püskürdü.

Adana'da yaşayan Gülsüm Köksal (30), iddiaya göre, 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı Sevgi Kendircioğlu'nun (24) eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen Kendircioğlu, eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına döndü. Bu durumu fırsata çeviren Gülsüm Köksal, Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı.

KARDEŞİNİN KOCASIYLA DA AŞK YAŞADI

Gerçeği öğrenince şok geçiren Sevgi Kendircioğlu, kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm Köksal, sıkılınca ayrıldı. Ancak bu kez de hedefinde ablası Emine Güder'in eşi vardı. Gülsüm Köksal, ablası Emine Güder'in ikinci eşi olan Tuncay Güder ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden Emine Güder, eşini evden kovdu.

"İNSAN DÜŞMANINA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Kardeşinin önce yeğeninin sonra da kendisinin eşini elinden aldığını söyleyen Emine Güder, "İlk önce kızımın kocasına kaçtı, şimdi de benim kocamı elimden aldı. Bu nasıl bir kardeş? İnsan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz. Böyle kardeş olmaz olsun. Eşimle otel odalarında buluşup, içki içerek birlikte oluyorlar. Eşim de beni arayıp, 'seni çok seviyorum' diyor. Sen baldızınla birlikte oluyorsun sonra da beni sevdiğini söylüyorsun. İkisini de süründüreceğim. Yazıklar olsun. başından iki evlilik geçti. İki kızı var. Bakamadığı için devlet yurduna verdi. Ayrıca evlilik vaadiyle de insanları dolandırıyor. Bu kadına çocuklarını kesinlikle geri vermesinler" dedi.

Teyzesi yüzünden eşinden boşanan Sevgi Kendircioğlu da, "Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı. Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Adana'da yeğeni ile ablasının kocalarını ellerinden aldığı öne sürülen G.K.'ye ablası canlı yayında ateş püskürdü.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan abla E.G. söyledikleriyle herkesi şoke etti. Abla E.G., Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlanarak yaşananları anlattı.

E. G.'nin kız kardeşi hakkındaki iddiaları herkesi şaşkına çevirdi. 3 yıl önce kız kardeşinin kızının yuvasını yıktığını söyleyen E.G., olayı nasıl anladığını anlattı."Kızım bana geldiğinde kardeşimi görüntülü arıyorum oteldeyim diyor telefonunu açmıyor" dedi. " Eşim önce kızının yuvasını yıkmış, onu evde istemiyorum" dedi. Ama sonra bana bunu nasıl yapar " sözleriyle isyan etti.

Yaşanan olayın ardından kardeşini annesinin hatırına affettiğini söyleyen abla iddiaya göre bu kez de kız kardeşi ve eşi tarafından aldatıldı. Kardeşi yaşananları itiraf ederken eşinin yalanladığını söyledi. E.G., kardeşi ve eşi için "Gereken cezaları almalarını istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı