'Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara hukuki süreç' başlatılmasına ekonomistlerden tepki
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'Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara hukuki süreç' başlatılmasına ekonomistlerden tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Berat Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Muhalif duruşlu iktisatçı-yazarlar gelişmeleri euronews'a değerlendirdi.

12.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:01
'Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara hukuki süreç' başlatılmasına ekonomistlerden tepki

Hazine ve Bakan 'ı hedef alan haberleri yapanlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.


7 Kasım Perşembe günü Bakan Berat Albayrak'ın Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OSKM) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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