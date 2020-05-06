Albayrak: "8 binin üstünde ihtiyaç sahiplerimize ulaştık"
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Albayrak: "8 binin üstünde ihtiyaç sahiplerimize ulaştık"

Albayrak:
06.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:22

Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, korona virüs kapsamında Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Sinop'ta 8 binin üstünde ihtiyaç sahibine ulaştıklarını açıkladı.

Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, korona virüs kapsamında Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Sinop'ta 8 binin üstünde ihtiyaç sahibine ulaştıklarını açıkladı.

Albayrak bugüne kadar gece gündüz demeden hizmet ettiklerini belirterek, "Kovid-19 virüsü nedeniyle valiliğimizle birlikte vefa sosyal destek grubu kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın yanlarında olduk, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Almanya'dan gelenlerle birlikte karantinada olan 300'e yakın vatandaşımızın her öğün yemeklerini, sahurlarını ve ikramlıklarını verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamalarına şu şekilde devam eden Albayrak, "Maske dezenfektan ve hijyen malzemelerini dağıtarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Genel olarak her zaman ki gibi ihtiyaç sahiplerimizi de araştırarak muhtarlarımızdan da bilgiler alarak gıda kolilerimizi konservelerimizi ramazan pidelerimizi ikramlıklarımızı dağıttık dağıtmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayında 1000 adet gıda kolisi bağış yaparak vatandaşlarımızın yanında olan SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu arada bu zamana kadar bağış yapan bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Ahirete göç etmişlerin mekanı cennet olsun. Bu süreç içinde 8 binin üstünde ihtiyaç sahiplerimize ulaştık daha da ulaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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