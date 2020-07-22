Alaska nerede? Hangi ülkede bulunur, nereye bağlı, dünya haritasındaki yeri Alaska hangi ülkeye bağlı, nasıl gidilir, nerede yer alır ve haritadaki yeri nedir gibi birçok merak edilen soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. Alaska hakkındaki tüm bilgileri okuyabilirsiniz.

ABD'de bulunan Alaska Eyaleti son dakika deprem haberiyle gündeme gelmiş bulunmaktadır. Alaska açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki Alaska nerede, nasıl gidilir tüm detayları sizlere iletelim.

ALASKA NEREDE?

Alaska, ABD'nin yüzölçümü bakımından en büyük, nüfus yoğunluğu bakımından ise en az olan bir eyâletidir. Normalde Alaska toprakları ABD'ye bağlı değildi fakat sonradan Alaska toprakları 30 Mart 1867 yılında 7.2 milyon dolar karşılığında Rus İmparatorluğu'ndan satın alınmıştır. Oldukça soğuk bir iklime sahip olan Alaska'da nüfus ABD'nin diğer eyaletlerine göre oldukça azdır.

Alaska eyaleti hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

Alaska hangi ülkeye bağlı : A.B.D.

Alaska eyaleti başkenti neresidir : Juneau

Alaska eyaleti valisi kimdir : Mike Dunleavy

Alaska eyaleti toplam nüfusu kaçtır : 731.545 (2019 sayımlarına göre)

Alaska eyaleti koordinatları : 54°40'K ile 71°50'K arası enlem - 130°B ile 173°D arası boylam

Alaska eyaleti posta kısaltması : AK

ALASKA HANGİ ÜLKEYE BAĞLIDIR? HANGİ ÜLKEDE BULUNUR?

Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) bağlı bir eyalettir. Yani ABD'ye bağlı bir yerdir. Kuzey Amerika kıtasında, ABD'nin en kuzeybatı bölgesinde bulunur.

ALASKA'NIN DÜNYA HARİTASINDAKİ YERİ

Alaska Kuzey Amerika kıtasında kıtanın en üst batı tarafında yer alır. ABD'nin Rusya ile en yakın olduğu toprakları Alaska'dır. Dünya üzerindeki haritası aşağıdaki gibidir.

Alaska'ya gitmek için havayolunu veya karayolunu kullanabilirsiniz. ABD ülkesine giderek direkt bu eyalete uçuş yapabilirsiniz. Oradan toplu taşımayla veya özel araçlarla istediğiniz bölgeye ulaşabilirsiniz.

ALASKA'DA DEPREM OLDU MU?

Alaska açıklarında (Alaska Yarımadası olduğu söyleniyor) 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Sarsıntının yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği konuşulmaktadır. Deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı varmı henüz hakkında bilgi mevcut değildir.