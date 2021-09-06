'Alaşehir Üzüm Festivali' kurtuluş şenlikleriyle sona erdi

'Alaşehir Üzüm Festivali' kurtuluş şenlikleriyle sona erdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Alaşehir Üzüm Festivali, Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluş günü kapsamında verilen Şevval Sam konseriyle birlikte sona erdi.

'Alaşehir Üzüm Festivali' kurtuluş şenlikleriyle sona erdi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Alaşehir Üzüm Festivali, Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluş günü kapsamında verilen Şevval Sam konseriyle birlikte sona erdi.

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Alaşehir Üzüm Festivali, Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerle beraber sona erdi. 7 gün süren festivalde ünlü sanatçılar sahne alırken düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Öte yandan Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Büyük Taarruz Bisiklet Turu da düzenlendi. Düzenlenen bisiklet turunda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da sporcularla birlikte pedal çevirdi.

Festivalin son konuğu olan ünlü sanatçı Şevval Sam, yaklaşık 15 bin kişilik olan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı sevenleriyle doldurdu. Gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sanatçı Şevval Sam "doğrusu bu kadar kalabalık beklemiyordum" dedi.

Sevenlerine unutulmaz konser veren Şevval Sam'a Alaşehir üzümü ve çiçek taktim edildi.

Alaşehir Üzüm Festivali, Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluş günü kapsamında verilen Şevval Sam konseriyle birlikte sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin