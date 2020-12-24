Alaşehir'in modern kavşağı peyzajıyla da göz dolduracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alaşehir'in modern kavşağı peyzajıyla da göz dolduracak

24.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:41
Alaşehir'in modern kavşağı peyzajıyla da göz dolduracak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle Alaşehir'e kazandırılan, 27 milyon liralık yatırımıyla bölgedeki trafiğe can veren Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı'nın peyzaj projesi de hazırlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle Alaşehir'e kazandırılan, 27 milyon liralık yatırımıyla bölgedeki trafiğe can veren Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı'nın peyzaj projesi de hazırlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı ve akabindeki adalarla birlikte 6 bin 70 metrekarelik alanda peyzaj uygulama projesi için çalışmalara başladı.

İl genelinde yeşil alanların arttırılmasına yönelik olarak eş zamanlı projelerini sürdüren Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesine de yeni bir soluk ve hava katacak peyzaj projesi için harekete geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da; Kent Estetiği Dairesi Başkanı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MHP İlçe Başkanı Necdet Türk ile birlikte Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı üzerindeki meydanda inceleme yaptı.

"Alaşehir'e yakışacak bir proje olacak"

Alaşehir ilçe girişine yeni bir görünüm kavuşturacak olan peyzaj düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunan Kent Estetiği Dairesi Başkanı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Alaşehir ilçemize kazandırılan Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı üzerinde incelemelerde bulunduk. Alaşehir'in can damarı sayılabilecek bir kavşak. Geçtiğimiz dönemde sulama sıkıntılarından dolayı peyzaj çalışmaları başlatılamadı. Şu an bizim burada bulunma amacımız, üzerinde bulunduğumuz meydan dahil, çeşitli adalar ve damlalarla birlikte 6 bin 70 metrekare alanda peyzaj düzenlemesi yapmayı planlıyoruz. Alaşehir'e yakışır bir peyzaj çalışmasını en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Alaşehir'in modern kavşağı peyzajıyla da göz dolduracak
Alaşehir'in modern kavşağı peyzajıyla da göz dolduracak
Alaşehir'in modern kavşağı peyzajıyla da göz dolduracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İsmail Demir Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Coşkun Sabah Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Okan Buruk Burak Yılmaz Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alaşehir'in modern kavşağı peyzajıyla da göz dolduracak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:10:06. #1.14#
title