Alaşehir'de kan verme seferberliği

Alaşehir'de kan verme seferberliği Kan stokları azalan Kızılay Manisa Kan merkezi Alaşehir'de kan bağışı kampanyası düzenledi Alaşehir genelinde 12 Nisan'a kadar sürecek olan kan bağışı kampanyası ilk günden yoğun ilgi gördü Kan stokları pandemi nedeniyle azalan Kızılay Manisa Kan Merkezi...

Alaşehir'de kan verme seferberliği

Kan stokları azalan Kızılay Manisa Kan merkezi Alaşehir'de kan bağışı kampanyası düzenledi

Alaşehir genelinde 12 Nisan'a kadar sürecek olan kan bağışı kampanyası ilk günden yoğun ilgi gördü

MANİSA - Kan stokları pandemi nedeniyle azalan Kızılay Manisa Kan Merkezi Alaşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenleniyor. 12 Nisan'a kadar ilçenin farklı yerlerinde gerçekleştirilecek olan kampanyada ilk kan bağışlayanlardan biri olan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tüm vatandaşları kan bağışına davet ederken, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet mensupları da kan bağışında bulundu.

Pandemi nedeniyle kan stoklarının azalması sonucu, Alaşehir'de kan seferberliği başlatıldı. Seferberlik belediye hoparlörlerinden ilanlar yapılarak, vatandaşların katılması sağlandı. Alaşehir Kaymakamlığı tarafından organize edilen seferberliğe Alaşehir'de bulunan tüm kurumlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay tarafından öncülük edilen kampanya, bugün başlarken 12 Nisan gününe kadar ilçenin farklı yerlerinde devam edecek. Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'nda adeta sahra hastanesini andıran Kızılay kan alma araçlarına vatandaşlar akın etti. Seferberlik kapsamında 5-6 Nisan günleri Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda, eski belediyelik olan büyük mahalleler olan Yeşilyurt'ta 8 Nisan, 10 Nisan Uluderbent ve 12 Nisan günü Kavaklıdere mahallerinde devam edecek. Kan alma ekiplerine Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, rehberlik edecek. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un da kan verdiği kampanyaya, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve adliye personelleri, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü, adliye personelleri, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve tüm kurumlar destek verirken, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle polis teşkilatı özel destek verdi.

Kan bağışı kampanyasına katılarak destek veren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir'de kan verme seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Alaşehir merkez ve eski belde belediye başkanlığı mahallerimizde kan verme aracımız vatandaşlarımızın ayağına gidecek. Vatandaşlarımızın da bizlere bu konuda gereken desteği göstereceğine inanıyoruz. 5-6 Nisan günü saat 10.30 ile 18.00 saatleri arasında kan alma aracımız Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bulunacak. Tüm Alaşehirli hemşehrilerimizi bu güzel davranışa destek vermeye davet ediyorum. Çünkü bu kan bu gün bizim için lazım olmasa da, yarın lazım olmayacağının garantisi yok. Alaşehirliler bu güne kadar olduğu gibi, bu günde gereken hassasiyeti göstereceklerini biliyorum. Kan alma aracımız mahallelerimizde de kan almaya devam edecek." dedi.

Manisa Kan Bağışı Merkezi Doktoru Akın Dalcı ise, "Kan stoklarımız pandemi nedeniyle azaldı. Ramazan ayının girmesi nedeniyle kan stoklarımız daha da azalacaktır. 18-65 Yaş arasındaki tüm sağlıklı vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kan bağışına destek veren vatandaşlardan Himmet Efe Cengiz ise şunları söyledi: "Hayat kurtarmak için kan veriyorum, tüm vatandaşlarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz."

Polislerden özel destek

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm polisler kan seferberliğine destek verdi. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan başta olmak üzere komiser, komiser yardımcısı ve tüm çalışanlar 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan Kızılay kan verme aracına gelerek kan bağışında bulundu. Emniyet mensupları Polis Haftasında kan veriyor olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN