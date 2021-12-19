Alaşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Alaşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Alaşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve Motorize Asayiş ekipleri, Gireli Mahallesi'ndeki bir kum ocağı yakınlarında 3 şüpheli araç tespit etti.

Şüpheli araçlarda yapılan aramada 470 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve bir şahsın üzerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 6 bin 955 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 gram kenevir tohumu, şase ve motor numarası silinmiş 1 motosiklet ile sahte plakalı bir motosiklet buldu.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklandı. A.İ, A.Ö. ve A.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

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