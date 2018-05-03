Alaplı'dan Kısa Kısa

Alaplı Belediyesi Meclisi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Alaplı'nın her bölgesinde belediyeye ait iş makinelerinin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sahil parkının ramazan ayına hazır hale geleceğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Sahil parkta eksiklerimizi tamamladık. İnşallah ramazan ayına hazır hale gelecek. Vatandaşlarımız gecen yıl olduğu gibi sahurlarını burada yapıp iftarlarını ay boyunca açabilecekler. Ali Alp Caddesi'ndeki trafik sorunu ile ilgi çalışmalarımız var. Belediyenin oradan cami sokağa kadar tek yön uygulamasını başlatmıştık bir hafta önce, şuanda trafik bu bölgede biraz rahatlamış durumda. Türkiye'nin her yerinde park ve trafik sorunu var. İnşallah biz kendi bölgemizdeki bu sorunu çözeceğiz."

Toplantı'da, 2017 mali yılı kesin hesabı ve Tepeköy Mahallesi'nde bulunan arsanın satılması oybirliğiyle kabul edildi.

Gümeli'de Hıdırellez şenlikleri

Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, beldede her yıl olduğu gibi baharın gelişini Hıdırellez şenlikleriyle kutlayacaklarını bildirdi.

Saydam, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mayıs'ta beldede Hıdırellez şenlikleri düzenleyeceklerini belirtti.

Şenliklere tüm Alaplı halkının davetli olduğunu ifade eden Saydam, şunları kaydetti:

"Hıdırellez bizlere her mevsim kültürümüze sahip çıkmayı, birlik ve beraberliği ve saygıyı hatırlatan bir bahar bayramıdır. Bu vesileyle 6 Mayıs'ta Gümeli Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz geleneksel Hıdırellez şenliklerine tüm halkımızı davet ediyoruz."