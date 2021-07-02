Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı-Akçakoca karayolu Kavukkavlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı istikametine seyreden Mehmet T. idaresindeki 67 SD 714 plakalı Mazda marka otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin M. yönetimindeki 67 SD 692 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Şerife M., Tuğba M. ile İlknur ile Ömer T. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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