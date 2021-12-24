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Alaplı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Alaplı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.

Belediye ekipleri, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bırakarak, beslenmelerini sağladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmekte zorlandıklarını belirterek, "Onların yaşam alanlarına mama bırakarak beslenmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca, sağlık sorunları bulunanları, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, belediye olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını aktararak, vatandaşlardan da evlerinin önüne bir kap mama koymalarını istedi.

Alaplı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Alaplı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

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AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri

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