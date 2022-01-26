Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü

Türkiye'yi genelinde görülen kar yağışı, 53 yıl sonra Alanya'yı da etkisi altında aldı. Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, dükkan altlarına sığınırken esnaf ise dışarı çıkarak kar topu oynadı.

AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Cadde ve sokaklar 10 dakika süren kar ve dolu yağışı ile beyaza bürünürken merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.

"GÖRDÜĞÜM EN TUHAF ŞEY"

Karla karışık yağan dolu, turistlerin gözdesi Alanya plajını 10 dakika içerisinde beyaz örtüyle kapladı. O sırada sahilde yürüyen bir vatandaş ise şaşkınlık içerisinde Alanya'da böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirterek, "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri