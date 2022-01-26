Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü - Haberler
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Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü

Antalya'nın Alanya ilçesine 53 yıl aradan sonra karla karışık dolu yağdı. Şaşkına dönen vatandaşlar, cadde ve sokaklarda kar topu oynarken merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.

Türkiye'yi genelinde görülen kar yağışı, 53 yıl sonra Alanya'yı da etkisi altında aldı. Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, dükkan altlarına sığınırken esnaf ise dışarı çıkarak kar topu oynadı.

Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü

AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Cadde ve sokaklar 10 dakika süren kar ve dolu yağışı ile beyaza bürünürken merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.

Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü

"GÖRDÜĞÜM EN TUHAF ŞEY"

Karla karışık yağan dolu, turistlerin gözdesi Alanya plajını 10 dakika içerisinde beyaz örtüyle kapladı. O sırada sahilde yürüyen bir vatandaş ise şaşkınlık içerisinde Alanya'da böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirterek, "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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