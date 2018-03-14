Alanya Şehidini Uğurladı (2)

NOT: Haberde halasının kucağında olduğu belirtilen asker kıyafetli şehit kızı Ada'nın, annesi Arzu Uysal'ın kucağında olduğu şeklinde düzeltildi.

ŞEHİT KIZI ANNESİNİN KUCAĞINDA UYUDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın(24) asker kıyafetli kızı 3.5 yaşındaki kızı Ada Uysal'ın, tören sırasında zaman zaman annesi Arzu Uysal'ın kucağında uyuduğu görüldü.