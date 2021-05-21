Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
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Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın

Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürürlerken, deniz keyfi yapan yerli yabancı turistler arasında paniğe sebep oldu.

Alanya Kalesi bulunduğu Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkisinde ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 1 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 15 kişilik personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yaklaşık 1 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Turistler tarafından paniğe neden oldu

Yangın ise Damlataş ve Kleoparta plajlarında deniz keyfi yapan yerli ve yabancı turistler arasında paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiği gören tatilciler panik yaşarken, çok sayıda kişi ise olan biten cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Turistler korku dolu anlar yaşadı"

Plaj işletmecisi Burhan Koçaroğlu, dumanların yükseldiğini görerek korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Koçaroğlu, " Yaklaşık 45 dakika önce ormanlık alanda küçük bir duman çıktığını gördük. Daha sonra yangını yetkili mercilere bildirdik. Kısa süre içinde yangını kontrol altına aldılar. Haliyle turistler biraz korku dolu anlar yaşadı. Ekipler başarılı bir şekilde yangını söndürdü" dedi. - ANTALYA

Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın
Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadadaki ormanlık alanda yangın - Haberler
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