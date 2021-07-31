Alanya'daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeyi boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeyi boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin." dedi.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Güzelbağ Mahallesi'nde rüzgarın da etkisiyle artarak devam ettiğini söyledi.

Tüm kurum ve belediye ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Yücel, 3 uçak, 5 helikopter ve 50'nin üzerinde büyük itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Yücel, "Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgenin boşaltılması için mücadele ediyoruz. Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin. Yardım edecek araç ve ekipler için hem bölgeyi hem de trafiği rahatlatalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt