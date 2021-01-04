Alanya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
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Alanya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

04.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:09
Alanya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaraladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaraladı.

Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında ilçe merkezine doğru seyir halindeki Hayri E.'nin kullandığı 07 ALR 866 plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa B.'nin kullandığı 07 HMB 88 plakalı otomobile ardından da Şükrü Ş.'nin kullandığı 07 NSN 38 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri ve araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Ayşe A. hafif yaralandı.?Kazanın ardından vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Alanya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Alanya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Alanya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Alanya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Alanya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Alanya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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