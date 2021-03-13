Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı

13.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:55

Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Dinek Mahallesi Hacımehmetli Caddesi üzerindeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında metamfetamin isimli uyuşturucu madde imalatının yapıldığı tespit edilirken yapılan aramalarda ise 870 gram sıvı metamfetamin ile bu uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kimyasal maddeler, çeşitli ebatta laboratuvar malzemeleri, kimyasal formüllerin yazılı olduğu çok sayıda not kağıdı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili ise K. C., S. Z. ve M. A. B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Birol Güven Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:56:35. #1.15#
title