Alanya'da Ukrayna uyruklu kişi evinde ölü bulundu
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Alanya'da Ukrayna uyruklu kişi evinde ölü bulundu

01.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:14
Alanya'da Ukrayna uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalı uyruklu kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalı uyruklu kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

Ukrayna uyruklu Stanislav Lukash'ın (70) Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri, banyoda hareketsiz halde buldukları Lukash'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Lukash'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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