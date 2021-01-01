Alanya'da Ukrayna uyruklu kişi evinde ölü bulundu
01.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:14
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalı uyruklu kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalı uyruklu kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.
Ukrayna uyruklu Stanislav Lukash'ın (70) Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
Adrese giden sağlık ekipleri, banyoda hareketsiz halde buldukları Lukash'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Lukash'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur