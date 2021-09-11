Alanya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü - Haberler
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Alanya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Soğukpınar Mahallesi'nde Ali Yaman'ın (45) kullandığı traktör, Bük mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Ali Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçurumdan ekipler tarafından çıkarılan cenaze, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Alanya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü - Haberler
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