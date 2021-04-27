Alanya'da otel odasına uyuşturucu baskını
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Alanya'da otel odasına uyuşturucu baskını

Alanya'da otel odasına uyuşturucu baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir otel odasına düzenlediği baskında bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir otel odasına düzenlediği baskında bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdü. Ekip yaptıkları çalışmalara Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Caddesi üzerindeki bir otelde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Bunun üzerine otel odasına baskın düzenleyen ekipler, A.Y. ile H.B. isimli şüphelileri gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise parçalar halinde toplam 5.49 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, H.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Alanya'da otel odasına uyuşturucu baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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