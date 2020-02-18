Alanya'da okullararası kros yarışı
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Alanya'da okullararası kros yarışı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 85. yıldönümü kros yarışıyla kutlandı.

18.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:45
Alanya'da okullararası kros yarışı

Ulu Önder Gazi 'ün 'ya gelişinin 85. yıldönümü kros yarışıyla kutlandı. 383 öğrenci birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.


Atatürk Caddesi ile Kavşağı arasında gerçekleştirilen yarışlarda, küçük kızlarda 44 sporcu, küçük erkeklerde 59 sporcu, yıldız kızlarda 57 sporcu, yıldız erkeklerde 68 sporcu, genç kızlarda 64 sporcu, genç erkeklerde 91 sporcu olmak üzere 6 kategoride toplam 383 sporcu ter döktü. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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