Alanya'da "medya" buluşması 20 ülkeden gazetecinin katılımıyla başladı
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Alanya'da "medya" buluşması 20 ülkeden gazetecinin katılımıyla başladı

Alanya'da 'medya' buluşması 20 ülkeden gazetecinin katılımıyla başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Alanya Buluşması, çok sayıda gazetecinin katılımıyla başladı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Alanya Buluşması, çok sayıda gazetecinin katılımıyla başladı.

Yurt içi ve yurt dışındaki 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren "KGK Alanya Buluşması"nda, katılımcılar Alanya Kalesi'ni ziyaret etti, tekne turu yaptı.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası bir örgüt olan KGK'nin üyeleri arasında sadece Anadolu'dan değil hem yurt dışından hem de Türkiye'de görev yapan gazetecilerin olduğunu söyledi.

Salgın döneminde erteledikleri toplantının ilkini Alanya'da yaptıklarını anlatan Dim, "KGK'nin medya meclisi, yerel medya meclisi ve dış medya meclisi olmak üzere üç meclisi var. Bu üç meclisin üyelerini ilk defa bir araya getirdik. Konsey'in yönetim kurulu, denetim kurulu, etik kurulu, onur kurulu burada toplanıyor." dedi.

Toplantıda 110 gazeteciyi ağırladıklarını anlatan Dim, 20 ülkeden 26 yabancı gazetecinin katıldığı etkinliğin kendileri için de bir ilk olduğunu belirtti.

İki gün sürecek toplantıda gazetecilik mesleğinin, medyanın geldiği son noktayı hem küresel ölçekte hem Türkiye hem de yerel ölçekte tartışacaklarını vurgulayan Dim, şöyle konuştu:

"Üç ayrı meclisin üç ayrı toplantısı var. Üç ayrı meclisin konuları farklı ve biz bunları genel toplantıda değerlendireceğiz. Yarın akşam gala gecesi ve ödül törenimiz var. Gala gecemize önemli isimler katılacak. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde Türkmenlerin Milletvekili Aydın Maruf Selim onur konuğumuz olacak. Ayrıca Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansının Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz bizimle olacak. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da aramızda olacak. Onlara ödüller takdim edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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