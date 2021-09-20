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Alanya'da klima motoruna asılı cansız beden bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da klima motoruna asılı cansız beden bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde klimaya asılı halde kimliği belirlenemeyen bir erkek cansız bedeni bulundu. Şahsın intihar ettiği düşünülüyor.

Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde bir iş yerinin arkasında bulunan klima motoruna asılmış halde bir erkek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

HENÜZ HAYATINI BAHARINDAYDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil servis ekipleri yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cansız beden cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan ilk incelemeye göre, şahsın ilk olarak hortum ile hayatına son vermek istediği, başaramayınca da bir ip bularak kendini astığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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