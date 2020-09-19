Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da iki grup arasında kavga çıktı. Silahların karıştığı kavgada taraflardan biri karşısındakini vururken, vurulan kişinin kardeşi ilk ateş açan kişiyi vurdu. Olayda vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

19.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:19

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple aralarında tartışma çıkan Fatih S. (33) elindeki av tüfeğiyle Hasan Yılmaz'ın (22) üzerine doğru ateş açtı. Saçmaların hedefi olan ve karın bölgesinden yaralanan Hasan Yılmaz kanlar içinde yere yığıldı.

İNTİKAM ALMAK İÇİN ATEŞ EDİP DÖVDÜLER

O sıralarda olay yerine gelerek kardeşinin yaralandığı gören Ahmet Y. de otomobilinden aldığı tabancayla Fatih S.'yi sağ ve sol bacağından yaraladı. Ahmet Y.'nin iş ortağı olduğu öğrenilen Rıdvan S. de silahla yaralanan Fatih S.'ye sopa ile başına vurarak darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

TÜFEKLE VURULAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Hasan Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Fatih S.'nin ise durumun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri Rıdvan S. ve Ahmet Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ALİ: İyice yaşanmaz bir hal aldı. Herkeste tabanca var. Kimsede çıplak elle kavga edecek yürek kalmamış. Et kavganı el sıkış ayrıl yoluna git. Birbirini ne öldürüyorrsun.
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