Alanya'da halk otobüsü şoförünü darbeden yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförünü darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da üniversite kampüsü hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsüne binen Ukrayna uyruklu H.I. (36), şoför Hayrettin Bayır'a Mahmutlar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

Mahmutlar Mahallesi'nin güzergahı dışında olduğunu söyleyen Bayır, H.I. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracı durduran Bayır, H.I'nın saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Bayır, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından araştırma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, olay yerinden kaçan şüpheli H.I'yı Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya adliye önünde bekleyen Bayır'ın şoför arkadaşları tepki gösterdi.

Öte yandan, zanlı, otobüse binerken ve ardından evine yaya olarak giderken güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu olan otobüs şoförü Hayrettin Bayır, gazetecilere, hiç bir şey hatırlamadığını söyleyerek, "Arkamdan vurmuş. Hiç bir şey hatırlamıyorum. Allah'ın adaletine güveniyorum. Allah cezasını versin inşallah. Başka bir şey demiyorum." diye konuştu.

Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ise 101 nolu fakülte hattında çalışan Hayrettin Bayır'ı darbeden kişinin tutuklanmasını istediklerini söyledi. Şüpheliyi yakalayan kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Akıllı, "Bizleri yalnız bırakmadılar. Devletimize ve adaletimize saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet