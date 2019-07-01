Alanya'da gürültü kavgası: 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gürültü yaptıkları iddiasıyla uyarılan grup ile iş yerindekiler arasındaki kavgada 3 kişi bıçak ve sopayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İncekum Mahallesi'nde gürültü yaptıkları gerekçesiyle iş yeri bekçisi tarafından uyarılan ve uzaklaşan 3 kişi, yanlarına aldıkları 3 kişiyle iş yerine geri geldi.

Çıkan kavgada çalışanlardan Faruk Akar ve Halil Çelik ile gürültüyü duyup gelen tatilci Arslan Göğdere, bıçakla ve sopayla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri kavgaya karışan 6 kişiyi çalıştıkları otelin lojmanında gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih A. mahkemece tutuklandı. İsmet Y, Cantekin Ö, Muhammet K. ve Muhammet B. adli kontrol şartıyla, Salih B. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA