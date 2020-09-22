Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti

Antalya'da 31 yaşındaki bir şahıs, duvarda araç çekme halatıyla boynundan asılı halde ölü bulundu. Şahıstan geriye, son sosyal medya paylaşımındaki "Herkes ölümden korkuyor çünkü herkes nur içinde yatmayacağını iyi biliyor" sözleri kaldı.

Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti
22.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:50

Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 yaşındaki bir kişi duvarda araç çekme halatıyla boynundan asılı halde ölü bulundu. Maskeli şekilde ölü bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerine duran jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şahsın ölmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımında yer alan "Herkes ölümden korkuyor çünkü herkes nur içinde yatmayacağını iyi biliyor" ifadeleri ise dikkat çekti.

ARAÇ ÇEKME HALATIYLA ASILMIŞ

Olay, saat 13.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Asmaca Yaylası yolu üzerindeki yol kenarında meydana geldi. Kendine ait park halindeki aracın yanındaki duvarda Oğuz Nalkesen'i boynundan araç çekme halatıyla asılı halde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık görevlileri Nalkesen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki iki cümle dikkat çekti

MASKELİ OLMASI ŞAŞIRTTI

Nalkesen'in maske takmış vaziyette ölü bulunması ise gözlerden kaçmadı. Aracının önünde bir süre alkol aldıktan sonra çekme halatıyla boynuna bağlayarak intihar ettiği düşünülen Nalkesen'in cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HERKES ÖLÜMDEN KORKUYOR"

Nalkesen'in sosyal medya üzerindeki son paylaşımı ise dikkat çekti. Nalkesen paylaşımında, "Herkes ölümden korkuyor çünkü herkes nur içinde yatmayacağını iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Alişan Hazal Kaya Aytaç Ağırlar
Spor Tisserand Arda Turan Erol Bulut Jimmy Durmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 16:49:44. #1.15#
title