Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi
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Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi

03.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:05

Antalya'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın yıkımına kentsel dönüşüm kapsamında başlandı. Ancak yıkım çalışması sırasında bina yan yattı. Binanın yan yatması sonucu kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi
Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi
Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi
Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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