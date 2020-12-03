Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi
03.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:05
Antalya'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.
Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın yıkımına kentsel dönüşüm kapsamında başlandı. Ancak yıkım çalışması sırasında bina yan yattı. Binanın yan yatması sonucu kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt