Alanya'da 5 kıza cinsel istismar sanığı antrenörün cezası 75 yıla çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Alanya'da 5 kıza cinsel istismar sanığı antrenörün cezası 75 yıla çıktı - Haber
Alanya, Güncel

Alanya'da 5 kıza cinsel istismar sanığı antrenörün cezası 75 yıla çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, eskrim antrenörü Tarık İnel'e, 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 65 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi tarafından 75 yıla çıkartıldı.

14.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:55
Alanya'da 5 kıza cinsel istismar sanığı antrenörün cezası 75 yıla çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, eskrim antrenörü Tarık İnel'e, 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 65 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi tarafından 75 yıla çıkartıldı.

Alanya'da eskrim antrenörlüğü yapan Tarık İnel, 20017 yılında, 6 yıl boyunca ortaöğretim ve lise seviyesindeki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İnel, Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi avukatların itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

5 DOSYADAN 65 YIL HAPİSAlanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 22 Haziran 2018 günü görülen ve yaklaşık 6 saat süren karar duruşmasında, İnel, 5 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçundan toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bir kız çocuğuna yönelik aynı suçtan ise beraat etti. Karar mağdur çocukların avukatları ve tutuklu sanık tarafından üst mahkeme olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. SAVCI TAHLİYE İSTEDİ, AVUKAT İTİRAZ ETTİ6'ncı Ceza Dairesi'de yeniden yapılan yargılamanın 12 Mart perşembe günü görülen 10'uncu duruşmasına sanık İnel, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.Sanık avukatı ile mağdurlar avukatları Ahmet Sezer ve Ali Oğuzhan Yetkin'in mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı, müştekilerin olaydan uzun bir süre sonra şikayetçi olmaları ve ifadelerindeki çelişki nedeniyle beraat ile tahliye kararı verilmesini talep etti. Mağdur avukatklarından Ahmet Sezer ise, "Müştekilerin geç şikayetçi olmaları suçun işlemediğini göstermez. Müştekilerin ruh ve beden sağlığının bozulduğunu gösterir Adli Tıp Kurumu raporunun dikkate alınmasını ve ceza verilmesini talep ederiz" dedi.CEZA ARTTI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, duruşma sonunda sanık Tarık İnel'e 4 kız çocuğuna yönelik eylemlerinden dolayı yerel mahkemece verilen 15'er yıl hapis cezasını onadı. 5'inci çocuk yönünden verilen cezayı ise, az bularak 15 yıla çıkardı. İnel, herhangi bir indirim yapılmayan kararla, toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı? Haber
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı?
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Sinan Akçıl Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Nihat Özdemir Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Alanya'da 5 kıza cinsel istismar sanığı antrenörün cezası 75 yıla çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 16:24:17. #1.15#