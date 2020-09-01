Alanya Belediyesi'nin Eylül ayı meclisi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanya Belediyesi'nin Eylül ayı meclisi gerçekleştirildi

Alanya Belediyesi'nin aylık olağan meclis toplantılarının Eylül ayı oturumu Alanya Kültür Merkezi'nde, Meclis Başkan Vekili Kerim Aydoğan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Alanya Belediyesi'nin Eylül ayı meclisi gerçekleştirildi
01.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:35

Alanya Belediyesi'nin aylık olağan meclis toplantılarının Eylül ayı oturumu Alanya Kültür Merkezi'nde, Meclis Başkan Vekili Kerim Aydoğan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Alanya Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan oturumunu Covid-19 önlemleri kapsamında ve sosyal mesafe kurallarını da gözetmek amacıyla Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in sağlık sorunları gerekçesiyle katılamadığı oturuma, Alanya Belediyesi Meclis Başkan Vekili Kerim Aydoğan başkanlık etti. Meclise MHP grubundan, Tunahan Kasapoğlu, Fevzi Alaaddinoğlu ve Emine Çalış, AK Parti grubundan Mehmet Şenli, İyi Parti grubundan Didem Dim Özaltın, Hasan Can Kamburoğlu, Hacı Mevlüt Zavlak ve Hasan Basar mazeretli olarak katılmadı.

"Tüm hastalara acil şifalar diliyoruz"

Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkan Vekili Kerim Aydoğan, "Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel sağlık sorunları nedeniyle bugün aramızda değil, başta Başkanımız Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve meclis üyelerimizden rahatsız olanlar olmak üzere tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Temenni ediyoruz ki bu süreçte tedbirimizi ne kadar çok alırsak o kadar süreci kolay geçirebiliriz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız lütfen kurallara uyalım" dedi.

Grup sözcülerinden geçmiş olsun mesajı

MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna, AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş, CHP Grup Sözcüsü Erkan Demirci ve İyi Parti Grup Sözcüsü Fikret Arık da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun temennilerini ilettiler. Konuşmaların ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesine geçildi. Komisyonlardan gelen kararlar okunup oylanarak meclis oturumu tamamlandı. Ekim ayı meclis toplantısı ise 6 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Müjde Ar Beren Saat Demet Akalın
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Adana İzmir Eylül
Şu an buradasınız: Alanya Belediyesi'nin Eylül ayı meclisi gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 14:51:16. #1.15#
title