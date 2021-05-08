Alanya Belediye Başkanı Yücel'den pazar denetimi
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Alanya Belediye Başkanı Yücel'den pazar denetimi

Alanya Belediye Başkanı Yücel'den pazar denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile birlikte tam kapanma döneminde haftada bir gün açılması kararlaştırılan semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile birlikte tam kapanma döneminde haftada bir gün açılması kararlaştırılan semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Covid -19 tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma döneminde haftada bir gün açılması kararlaştırılan semt pazarları, 8 farklı noktada bugün açıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı ve Emniyet Müdürü Alper Avcı ile birlikte farklı noktalarda açılan semt pazarlarında denetime çıktı. Sırasıyla cuma pazarı, salı pazarı ve konaklı semt pazarında denetim gerçekleştiren Başkan Yücel ve Kaymakam Ürkmezer, vatandaşlar ve üreticilerle bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan Covid -19 tedbirlerine uyum noktasında azami derecede dikkatli olunması yönünde vatandaşlara telkinde bulunan Başkan Yücel ve Kaymakam Ürkmezer, bu sürecin vatandaşlarımızın dikkatiyle kısa sürede aşılacağını belirttiler. - ANTALYA

Alanya Belediye Başkanı Yücel'den pazar denetimi
Alanya Belediye Başkanı Yücel'den pazar denetimi
Alanya Belediye Başkanı Yücel'den pazar denetimi
Alanya Belediye Başkanı Yücel'den pazar denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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