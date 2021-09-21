Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, okulları ziyaret etti

ALADAĞ (AA) - Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, yüz yüze eğitimin yapıldığı okulların öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Çırak, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yeniden başlayan yüz yüze eğitim kapsamında, ilçenin kırsal mahallelerindeki okulları ziyaret etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle görüşen Çırak'a, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu da eşlik etti.