Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, okulları ziyaret etti - Haberler
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Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, okulları ziyaret etti

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, okulları ziyaret etti

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, yüz yüze eğitimin yapıldığı okulların öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

ALADAĞ (AA) - Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, yüz yüze eğitimin yapıldığı okulların öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Çırak, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yeniden başlayan yüz yüze eğitim kapsamında, ilçenin kırsal mahallelerindeki okulları ziyaret etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle görüşen Çırak'a, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu da eşlik etti.

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, okulları ziyaret etti

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, okulları ziyaret etti

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, okulları ziyaret etti

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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