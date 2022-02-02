Aladağ'da sis hayatı olumsuz yönde etkiledi
AA, Mücahit Aydın - Güncel
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Adana'nın Aladağ ilçesinde gün boyu etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde gün boyu etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düşen ilçede sürücüler zor anlar yaşadı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Belediye ekipleri de sisli havaya rağmen kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.