Aladağ'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi - Haberler

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Aladağ'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

Adana'nın Aladağ ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması gerçekleştirildi.

Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Ortaokulu spor salonunda düzenlenen yarışmada, Sinanpaşa İlkokulundan Tuana Reisoğlu birinci, Büyüksofulu İlkokulundan Hayrunnisa Ok ikinci, Atatürk İlkokulundan Birgül Azra'da üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Beyali Özli yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm öğrencileri performanslarından dolayı tebrik etti.

İstiklal Marşı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere 12 Mart'ta düzenlenecek olan törende ödüllerinin verileceği belirten Özli, şunları kaydetti:

"Amacımız bir öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturmak, öğrencilerimize geçmişimizi unutturmamak. İstiklal Marşı'mızın hangi şartlarda yazıldığını hatırlayıp tüm bunlardan ders alarak geleceğimize yön vermektir. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın."

AA / Mücahit Aydın - Güncel

İstiklal Marşı, Hisarcık, Aladağ, Adana, Güncel, Haberler

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