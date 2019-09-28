Alaçatı'da en büyük balık için yarış başladı

28.09.2019 13:19

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da bir araya gelen balıkçılar, en büyük balığı yakalamak için teknelerle denize açıldı.



Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi amatör sportif balıkçıları bir araya getiren etkinlik, 60 tekne ve 350 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.



Katılımcı sayısıyla Avrupa'nın en önemli turnuvaları arasında gösterilen Columbia PFG Alaçatı Big Fish, "yakala-bırak-yaşat" misyonuyla yeteri kadar balığın avlanmasını diğerlerinin ise doğaya sağlıklı bir şekilde iade edilmesini teşvik ederek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.



Eğlenceli etkinlikler, keyifli atölyeler ve konserlerle katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşarken, Columbia PFG Alaçatı BigFish de ayrıca, sürpriz konuk isimler, birbirinden farklı workshoplar, çocuklara özel mini turnuvalar, keyifli söyleşiler, eğlenceli partilerin yapıldığı programlarda sunuluyor.



Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Dubai'dende misafirlerini ağırlandığı etkinlik de en büyük balığın yakalanması için heyecanlı dakikalar yaşanırken, turnuvanın bitiminin ardından ödül töreninin yapılacağı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA