Alaçam kırmızı çizgisini çekti

İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar kırmızı çizgimizdir" uygulaması Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ın da katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar kırmızı çizgimizdir" uygulaması Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ın da katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar kırmızı çizgimizdir" sloganıyla duyurduğu trafikte yaya önceliği uygulaması kapsamında Beşyol mevkiinde Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez tarafından vatandaşlara yaya önceliği el broşürleri ve kırmızı düdük dağıttı. Kaymakam Zaman, "Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla, ışıksız yaya geçitlerinde bulunan tüm çizgilerde Türkiye'de olduğu gibi ortadaki şeridi kırmızıya boyayarak 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' mottosu ile yaya önceliği ile sürücülerimizin trafikte yayalara öncelik vermesini istiyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yaparak araç sürücüleri yaya önceliği hakkında bilgilendirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı