Alaçam kırmızı çizgisini çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alaçam kırmızı çizgisini çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaçam kırmızı çizgisini çekti

İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar kırmızı çizgimizdir" uygulaması Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ın da katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar kırmızı çizgimizdir" uygulaması Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ın da katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar kırmızı çizgimizdir" sloganıyla duyurduğu trafikte yaya önceliği uygulaması kapsamında Beşyol mevkiinde Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez tarafından vatandaşlara yaya önceliği el broşürleri ve kırmızı düdük dağıttı. Kaymakam Zaman, "Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla, ışıksız yaya geçitlerinde bulunan tüm çizgilerde Türkiye'de olduğu gibi ortadaki şeridi kırmızıya boyayarak 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' mottosu ile yaya önceliği ile sürücülerimizin trafikte yayalara öncelik vermesini istiyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yaparak araç sürücüleri yaya önceliği hakkında bilgilendirdi. - SAMSUN

Alaçam kırmızı çizgisini çekti
Alaçam kırmızı çizgisini çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Merve Boluğur Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alaçam kırmızı çizgisini çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:22:27. #1.16#
title