Alaçam'da Mehmet Akif Ersoy Anıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Alaçam Yenice Doyran Şehit Muhammet Aksu İlk-Ortaokulu'nda "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Alaçam Yenice Doyran Şehit Muhammet Aksu İlk-Ortaokulu Müdürü Ali Ak açılış konuşmasında, "Milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı aziz milletimizin bir diriliş destanıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadımızın ortak duygusunun, inancının bir sembolüdür" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi ve şiirler okundu. İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Türk Kızılayı tarafından da programda kan alımı yapıldı.

Programa, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. - SAMSUN