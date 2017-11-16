Alaçam'da Doğalgaz İçin İlk Adım Atıldı

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ve doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri belediye binasında bir araya geldi.



Alaçam'a doğalgaz dağıtım şebekesi yapımı konusunda uzun süredir devam eden çalışmalar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan tarafından müjdelenerek 2019 yılından itibaren çalışmalara başlanacağı kamuoyuna açıklanmıştı.



Doğalgaz dağıtım hizmetlerinden sorumlu doğalgaz şirketi bölge müdürü Mustafa Sezen ve beraberindeki heyet Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar'ı makamında ziyaret ederek, yapılması planlanan doğalgaz dağıtım hattı ve sürecin işleyişi konusunda bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.



Başkan Uyar, "Alaçam'da yaşayan hemşehrilerimizin doğal gaza kavuşması adına çok önemli bir adımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Doğalgazın vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltecektir. Bugün ilçe olarak hayalini kurduğumuz ve büyük emek harcadığımız doğalgaz için ilk adımı attık. Çalışmaların en kısa zaman başlayacak" dedi. - SAMSUN