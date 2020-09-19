Alacağının ödenmediğini söyleyip, intihara kalkışan kadını polis kurtardı
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Alacağının ödenmediğini söyleyip, intihara kalkışan kadını polis kurtardı

ADANA'da tefeciden aldığı 22 bin lirayı borç olarak verdiği tanıdığından geri alamadığını iddia eden 20'li yaşlardaki Kezban S., sulama kanalı kıyısında intihara kalkıştı.

Alacağının ödenmediğini söyleyip, intihara kalkışan kadını polis kurtardı
19.09.2020 05:59 | Son Güncelleme: 19.09.2020 06:05

ADANA'da tefeciden aldığı 22 bin lirayı borç olarak verdiği tanıdığından geri alamadığını iddia eden 20'li yaşlardaki Kezban S., sulama kanalı kıyısında intihara kalkıştı. Polisler, genç kadını bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalayarak, suya atlamadan kurtardı.

Olay, sabaha doğru saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde yaşandı. Tefeciden 22 bin lira borç alıp, bir tanıdığına verdiği ancak geri alamadığını söyleyen Kezban S., intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, genç kadını uzun süre ikna etmeye çalıştı. Tefecilerin paralarını istediğini, kafasına silah dayandığını iddia eden Kezban S., gözyaşı dökerek parayı verdiği kişilerin kendisini kandırdığını söyledi. Polis, uzun uğraşları sonucu ikna edemediği genç kadını bir anlık dalgınlığından faydalanarak suya atlamadan kurtardı. Olay yerinde sağlık kontrolü yapılan Kezban S., Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Gökhan KESKİNCİ
Gökhan KESKİNCİ
DHA Editörü
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