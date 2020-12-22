Alaattin Çakıcı, savcılığa ifade verdi: Malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleriyle ilgili bugün savcılığa ifade verdiğini duyururken, "Artık birileri ne Sayın devlet başkanımıza ne de Sayın Bahçeli'ye Alaattin Çakıcı'yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır" dedi.

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim, artık birileri ne sayın devlet başkanımıza ne de sayın Bahçeli'ye Alaattin Çakıcı'yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı, bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır."

Alaattin Çakıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun suç duyurusuyla ilgili olarak ifade verdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, AK Parti'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin? Bak Kemal Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'yla ilgili ilk açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Bahçeli, Çakıcı'yla ilgili "Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise söz konusu tehdit ve hakaretlere, "Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" diyerek yanıt verirken; Çakıcı ikinci bir açıklamayla bir kez daha tehdit savurdu. Çakıcı, yaptığı ikinci açıklamasında, "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı? Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ila tanıştırırım" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İki mektubun ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Başsavcılığı ifadesinin alınması için Çakıcı'nın ikâmetinin bulunduğu Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına talimat göndermişti.