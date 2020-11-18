Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene
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Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene

18.11.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:44
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene

İnfaz yasasıyla geçtiğimiz Nisan ayında cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan tehditlerine devam ediyor. Çakıcı yeni mektubunda, "Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene" ifadelerini kullandı.

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisine yönelik sözleri üzerine bir açıklama daha yaptı ve tehditlerini sürdürdü. CHP liderinin suç duyurusunda bulunduğu Çakıcı, bugün de yine el yazısıyla kaleme aldığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'na "Hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bugün kendisini ima ederek kullandığı "Çakalların olduğu yerde bize kimse birşey söyleyemez" ifadesini hatırlatan Çakıcı, "Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" ifadelerini kullandı.

İşte Çakıcı'nın yeni paylaşımı:

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene
Haber Yorumları (3)
HALE BAK ÜLKEDE MAFYA KONUŞUYOR: kılıçtaroğlu çok muhatap almasın. bu tiplere sözden laftan pek anlamaz mahkemeye versin gerisini adaletin sağlamayan hukuk düşünsün ama primde vermesin.
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ABDULLAH: Hangi parti lideri olursa olsun bir kişi bir parti liderini uluorta nasıl tehdit edebilir?
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