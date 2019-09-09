"Aküzüm" bir asırdır imece usulü toplanıyor

09.09.2019 12:15

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde yaklaşık bir asırdır imece usulü toplanan, ince kabuğu ve tadıyla ünlü "aküzüm"ün hasadı başladı.

Yozgat yöresinde yaklaşık bin 500 dönüm bağda üretilen, ince kabuğu ve tadıyla bilinen üzümler, imece usulü hasat ediliyor.

Bölgede "aküzüm" olarak tanınan ve yaklaşık bir asırdır vatandaşların bir araya gelerek topladığı üzümün bir kısmı kasalara konulup satılırken, bir kısmı da pekmez olarak değerlendiriliyor. Pazar konusunda sıkıntı yaşamayan üreticiler, kamyonlarla İstanbul'a da ürün gönderiyor.

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldelerindeki üzüm bağlarının yaklaşık 100 yıllık olduğunu söyledi.

Bağların her yıl budanması dolayısıyla sürekli yenilendiğini belirten Ünlü, "Tadı çok güzel ve ince kabuklu olan üzümümüz çok beğenilmektedir. Belediye olarak üzümün daha iyi tanıtılması için önümüzdeki yıl festival düzenleyeceğiz. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, beldemizde üzüm bağları konusunda araştırma yapıyor. İnşallah bağcılık daha da gelişecek, üreticimiz daha fazla para kazanacak." diye konuştu.

Ünlü, bölgede yaklaşık 250 ailenin geçimini üzüm üreterek sağladığını ifade etti.

"İlaç ve gübre kullanmıyoruz"

Faraşlı Mahallesi'ndeki çiftçilerden Ali Taş (45) da 30 yıldır bağcılıkla uğraştığını, ilkbaharda üzüm çubuklarının köklerini açığa çıkardıklarını, budama ve belleme yapıp yabancı otları temizlediklerini anlattı.

Üzümü toptan ve perakende sattıkları gibi pekmez yaparak da satışa sunduklarını dile getiren Ünlü, "Üzüm tamamen organik. Hiçbir şekilde ilaç ve gübre kullanmıyoruz, tamamen doğal ortamda yetişiyor. Üzümümüz, bu yöre tarafından çok iyi bilinir, yoğun bir talep var. Biz de bu talebi elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Üzümün kilosunu 5-6 liradan satıyoruz." dedi.

Çiftçilerden Murat Dinç (38) ise topladıkları üzümün bir kısmını pekmez yaptıklarını kaydetti.

Üzümün pekmeze dönüştürülmesi hakkında bilgi veren Dinç, şöyle devam etti:

"Bağdan topladığımız üzümleri ezip suyunu çıkarıyoruz. Çıkan suyu önce kazana koyup, pekmez toprağı katarak dinlenmeye bırakıyoruz. Sudaki tortular çöktükten sonra suyu kurduğumuz ocaklarda yaklaşık 6 saat kaynatıp pekmeze dönüştürüyoruz. Pekmezin kilosunu da 30 liradan satıyoruz."

Kaynak: AA