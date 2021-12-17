Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu - Haberler
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Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu

Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yunusemre ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki İbrahim Doğan talep ettiği akülü tekerlekli sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu.

Yunusemre ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki İbrahim Doğan talep ettiği akülü tekerlekli sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu.

Yunusemre Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıyor. Merkez Efendi Mahallesi'nde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla yürüme engelli hale gelen İbrahim Doğan'ın (59) talep ettiği akülü tekerlekli sandalyesi belediye Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim edildi. Amaçlarının ilçede yaşayan engelli bireylerin sorunlarını en aza indirmek olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, dezavantajlı bireylere yardımcı olmayı sürdüreceklerini belirtti. Başkan Çerçi, "Vatandaşımız, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla yürüme engelli hale gelmiş, belediyemizden de akülü tekerlekli sandalye talebi olmuştu. Biz de kendisinin bu talebine duyarsız kalamazdık. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmayı bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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