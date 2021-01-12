Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti

Sosyal medyada kendisini aktivist olarak tanıtan ve sözde kadın hakları savunucusu olduğunu belirten bir kullanıcının Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun için kullandığı ifade tepki çekti. Ümitcan Uygun'un bulunduğu bir fotoğrafı alıntılayan genç kız, "Keşke kötü biri olmasaydın, çok tatlıymışsın" dedi.

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızarken, konu Türkiye'nin gündemi haline gelmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun, o tarihten bu yana olayın baş şüphelisi olarak gösterildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Geçen gün uyuşturucu içtiği görüntüler sosyal medyaya yansıyan Uygun, bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen Uygun, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındığı ve Aleyna Çakır davasındaki örneklerle karşılaştırılacağı da öğrenildi.

KADINLARIN ÜMİTCAN'A MESAJ ATMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yaklaşık olarak 7 aydır Türkiye gündeminden düşmeyen Ümitcan Uygun'a kadınlar tarafından yazılan mesajlar da ortaya çıkmış ve bu durum herkesin tepkisini çekmişti. Vatandaşlar kadınların Uygun'a ilgi duymasını eleştirirken, sosyal medyada ortaya çıkan son görüntü infial yarattı.

AKTİVİST GENCİN PAYLAŞIMI İNFİAL YARATTI

Kendisini aktivist ve kadın hakları savunucusu olarak gösteren bir kullanıcının, Ümitcan Uygun'un bir fotoğrafını alıntılayarak, "Keşke kötü biri olmasaydın, çok tatlıymışsın" dediği görüldü. Bu paylaşımın yayılmasından sonra kullanıcılar genç kıza tepki gösterirken, ilgili hesabın kapatıldığı görüldü.