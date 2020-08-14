Aktaş Holding'den yalıtım sektöründe bir ilk daha
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Aktaş Holding'den yalıtım sektöründe bir ilk daha

Aktaş Holding'in Yapı Grubu'nda bulunan ve EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk ve lider üreticisi olan AK-İZO Yalıtım Sistemleri, sektörde yeniliklerin öncüsü olmayı sürdürüyor.

Aktaş Holding'den yalıtım sektöründe bir ilk daha
14.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:31

Aktaş Holding'in Yapı Grubu'nda bulunan ve EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk ve lider üreticisi olan AK-İZO Yalıtım Sistemleri, sektörde yeniliklerin öncüsü olmayı sürdürüyor.

Lineflex markasıyla sektörün Türkiye'deki en büyük pazar payına sahip olan ve kısa süre önce devreye aldığı kendinden yapışkanlı membran ile sektörde büyük ses getiren şirket, son teknolojili ürün gamı arasına yine ilk niteliğindeki renkli EPDM membran ürününü de dahil etti.

Faaliyet gösterdiği sektörlerde sahip olduğu markalar ile dünya liderleri arasında yer alan Aktaş Holding, bünyesinde yer alan bütün markalarıyla teknolojiye yön vermeyi sürdürüyor. Aktaş Holding'in Yapı Grubu'nda bulunan ve EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk ve lider üreticisi olan AK-İZO Yalıtım Sistemleri, 'yeni nesil' yalıtım çözümleri sunan Lineflex markasıyla kısa süre önce devreye aldığı,sektörün ilk kendinden yapışkanlı membranının ardından, bu kez de ilk renkli membranını geliştirmeyi başardı.

Sektörde Türkiye'deki en büyük pazar payına sahip olan şirket, bu hamleyle birlikte teknolojik ürün gamını genişletirken,yine ses getirmeyi de başardı.

Renkli membranla ilgili bilgiler verenAktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, "Lineflex markamızla sektörde pek çok teknolojinin öncüsü olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kısa süre önce devreye aldığımız ve sektörde ilk olan kendinden yapışkanlı EPDM membran ürünümüzün ardından, yine bir ilk niteliğindeki renkli EPDM membranımızla da kullanıcılara farklı bir çözüm sunduk. Hatırlanacağı üzere kendinden yapışkanlı membranımızda, uygulama artık çok daha kolay yapılıyor ve zamandan tasarruf sağlanıyor. Ayrıca, uygulama tekniği gereği zamanla oluşan su izolasyon problemleri de ortadan kalkmış oldu. Hem yatayda hem dikeyde; çatı, cephe, dere, oluk, gizli dere, perde ve baskı çıtası üstüne, çok uzun ömürlü izolasyon sağlanabilecek bu yeni ürünle, ekstra yapıştırma maliyetlerinden tasarruf sağlanmış olacak. Renkli membranda ise istenilen ral koduna göre renkli ve uzun ömürlü ürün geliştirebiliyoruz" dedi.

Sektörde ilk

Yeni ürünün teknik detaylarına işaret eden Ulusay, "Renkli EPDM ürünümüz sektörde ilk olma özelliği taşıyor. EPDM membranlarımıza, istenilen ral koduna göre renk verebilmekte ve bu sayede, dokusunun ve renginin korunması istenilen renkli çatı uygulamalarında, su geçirimsiz, sürekli UV ve ozon dayanımlı, üzerinde yürünebilir, uzun ömürlü, yapısal kararlılığı olan, korunaklı ve su geçirimsiz çatılar elde edilebilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yeni projeler sürüyor

Yeni ürün geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü vurgulayan İskender Ulusay, "İnovatif ürün geliştirme planlarımız arasında su izolasyonu için likit ürünler bulunmakta olup, özellikle çift kompenantlı çözüm önerimiz ön plana çıkmaktadır. Özellikle temel bohçalama ve perde su izolasyonlarında, membranlardan sonra en çok tercih edilen ürün olarak, bitüm çimento modifiyeli, tam esnek, 2k çift kompenantlı, sürme su izolasyonu yer almaktadır. Uygulama kolaylığı ve hata ihtimalinin düşük olması ile inşaat sektöründe özellikle konut ve betonarme yapılarda tercih edilen bu ürüne, AK-İZO olarak inovatif bir yaklaşımla çok daha etkili, pratik ve kaliteli bir ürün geliştirme çalışması içerisindeyiz.Çok kısa süre içerisinde püskürtme yöntemiyle uygulama noktasında kürlenen ve hem su hem ses izolasyonu sağlayabilen, çok uzun ömürlü, girilmesi zor uygulama alanlarında bile kolaylıkla uygulanabilen, yapı ve uygulamacı dostu bir üründür. Bu ürünümüzün de zaman ve işçilik maliyetlerinde büyük tasarruf sağlayacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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