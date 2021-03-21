Aksulu balıkçılara barınak müjdesi

Antalya'nın Aksu ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan sahil şeridindeki mahallelerde yıllardır devam eden Balıkçı Barınağı sorununun çözümünde sona gelindi. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, balıkçı barınağı konusunda Ankara'dan müjdeli haberle döndüklerini söyledi.

Ağırlıklı olarak Kumköy olmak üzere Kundu, Karaçalı, Boztepe, Kemerağzı mahallelerinde geçimini balıkçılıkla sağlayan balıkçıların, yıllardan bu yana süre gelen balıkçı balığı sorununun çözümü için olumlu bir adım atıldı. Bölge balıkçıları, yetkililerden kendi bölgelerine balıkçı barınağının yapılması talebinde bulunurken, Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulunan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, balıkçılara barınak müjdesini verdi. Şahin, Antalya Ulaştırma Bölge Müdürü ile pazartesi günü görüşme yapacaklarını bildirerek, Aksu'da bir balıkçı barınağının olacağını dile getirdi.

Kumköy, Kundu, Karaçalı, Boztepe, Kemerağzı Mahallelerinden ekmeğini balıkçılıktan kazanan bir hayli ailenin olduğunu ifade eden Şahin, "Küçük bir mahalle pozisyonunda olacak kadar balıkçı var, aile var. Bununla ilgili daha önceden de bir çalışmamız olmuştu. O çalışmalar günü kurtarmak içindi. Balıkçılık yapan birçok vatandaşımız, Aksu Çayı üzerinde teknelerini oraya bağlıyorlar ama her yıl sıkıntı çekiyorlar. Yağışın bol olduğu zamanlarda, teknelerinin sele kapılıp gitmesi söz konusu oluyor. Balıkçı barınakları olmadığı için sigorta da yapılamıyor" dedi.

Balıkçı barınağı ile ilgili Ulaştırma Bakanlığın da istişareler yaptıklarını ifade eden Halil Şahin, bölgede ki balıkçılara yetecek kadar barınak olsun diye işi Ankara'da takip ettiklerini söyledi. Şahin "Bölgedeki balıkçılarımıza sel anlarında soğuk terler döktürmeyeceğiz. Onlarında beklentisi, mağduriyetin giderilmesi yönünde. Ankara'da birçok işimizin yanında balıkçı barınağı konusunda da müjdeli bir haberle döndük. O bölgede ki özellikle balıkçılıkla geçinen vatandaşlarımız ve ailelerimiz onu görecekler" diye konuştu.

Aksu Su Ürünleri Kooperatifi kurucularından Ramazan Taş, bölgede 40 balıkçı olduğunu belirterek " Burada sadece balıkçılar değil turizm tekneleri ve özel tekneler de var. Side'den Antalya'ya kadar barınak yok. Geçen sene burada selden dolayı çok zayiat verdik. Çok tekneler gitti. Ama bir barınağımız olsaydı hiç bir zayiat olmazdı. Çalışmalar yapıldı, sadece onay bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı