Aksu Belediyesi - ANAOKULUNUN AÇILMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
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Aksu Belediyesi - ANAOKULUNUN AÇILMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Aksu Belediyesi - ANAOKULUNUN AÇILMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulunun açılması için Aksu Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulunun açılması için Aksu Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Belediye Başkanı Halil Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er protokolü imzaladıktan sonra, okul binasında incelemelerde bulundular. Çalkaya Mahallesine yapılan Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulu yeni eğitim ve öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak. Anaokulunun açılması için Aksu Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapıldı. İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "En hayırlı yardım eğitime yapılan yardımdır. Aksu Belediyemize ve hayırseverimiz Şahin Harun Kırbıyık'a teşekkür ediyoruz. Bu yardımlar Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in başkanlığında gerçekleşiyor, emeği geçen herkese de teşekkürlerimizi iletiyorum. Buradan yetişen çocuklar ülkemizin aydınlık geleceği olacaklar. " dedi. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de konuşmasına anaokulunu yaptıran hayırsever işadamı Şahin Harun Kırbıyık'a teşekkür ederek başladı. Şahin, "Belediye olarak bizim görevimiz okulun yerini temin etmek, hayırseverlerle Milli Eğitim Müdürlüğümüzü bir araya getirmek. Herkes elini taşın altına koyarsa eğitim daha başarılı oluyor. Aksu'da çok okul eksiğimiz kalmadı, yeni bir anaokulumuz da olsun istedik. Ülkemizin geleceği eğitim. Anaokulumuz ilçemize ve çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun. " şeklinde konuştu. Protokolün imzalanmasının ardından anaokulu binasında incelemeler yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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