Aksu Belediyesi - AKSU'DAN GÜNDOĞMUŞ'A YARDIM ELİ

Aksu Belediyesi orman yangınlarıyla mücadele eden ve tahliye edilmesine karar verilen Gündoğmuş'a yardım eli uzattı.

Aksu Belediyesi orman yangınlarıyla mücadele eden ve tahliye edilmesine karar verilen Gündoğmuş'a yardım eli uzattı. Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile Gündoğmuş'a giden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin tahliye edilen ilçeye yardımlar gönderdi. Gündoğmuş'a tahliye kararı nedeniyle çadırlar gönderip kuran Aksu Belediyesi, yiyecek, içecek başta olmak üzere vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'la birlikte Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'i de ziyaret eden Başkan Şahin, Özeren'e hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de ilçe için neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre