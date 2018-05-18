Akşener Seçilmesi Halinde İlk Gün Yapacaklarını 7 Maddede Anlattı
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk gün yapacağı 7 işi anlattı.
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunup yönettiği Halk Arenası programına katıldı.
Akşener, Cumhurbaşkanı seçildiği gün, yapacağı ilk 7 işi anlattı.
ÇANKAYA, ŞEKER FABRİKALARI, ÜNİVERSİTELER... İŞTE AKŞENER'İN İLK GÜN YAPACAKLARI
- İlk gün kayınvalideme telefon açacağım ve diyeceğim ki annecim kızın Türkiye'nin ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu.
- Sonra eşime dönüp diyceğim torun başta olmak üzere ailenin bütün fertleri sana emanettir. Ben gidiyorum arkadaş başının çaresine bak.
- İyi bir nakliyeci bulcağım. Çankaya Köşkü'nden saraya götürülen bu millete ve bu devlete ait olan bütün tarihi eşyaları Çankaya Köşkü'ne geri taşıyacağım.
- Sonra ilk olarak hemen Türkiye Dayanışma Fonu diye hazırladığımız ekonomi programı için düğmeye basacağız.
- Gençlere iş bulana kadar maaş başlanmasıyla ilgili düğmeye basacağız.
- Şeker fabrikalarının satışıyla ilgili iptalleri başlatacağım.
- Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili kararı ortadan kaldıracağım.